Esclusiva: Cigarini al Crotone, ci siamo. Contratto biennale (Di venerdì 4 settembre 2020) Luca Cigarini a un passo dal Crotone. Anche in giornata sono andati avanti, in modo proficuo, i contatti per portare in Calabria il centrocampista centrale che si è da poco svincolato dal Cagliari. C’è il placet di Stroppa che gradirebbe molto avere un interprete di esperienza con Cigarini, i primi tentativi a sorpresa del Crotone si riferiscono al 19 agosto. E stanno per essere perfezionati gli ultimi dettagli. Pronto un biennale, chiusura prevista entro il weekend. Foto: Twitter Cagliari. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

zazoomblog : Esclusiva: Cigarini-Crotone il sì può arrivare nei prossimi giorni - #Esclusiva: #Cigarini-Crotone -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Cigarini Esclusiva: Cigarini al Crotone, ci siamo. Contratto biennale alfredopedulla.com