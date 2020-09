Esclusiva: Calò, c’è anche il Brescia. E l’Empoli insegue (Di venerdì 4 settembre 2020) C’è bagarre per Giacomo Calò. Dopo i tentativi di Reggina, Pordenone e Salernitana, nelle ultime ore per il centrocampista del Genoa ci ha provato seriamente il Brescia. Il Genoa non vorrebbe darlo in prestito, Cellino potrebbe fare un investimento, al club rossoblù piace il terzino Sabelli. Per Calò si è messo in fila anche l’Empoli. Foto: Instagram personale L'articolo Esclusiva: Calò, c’è anche il Brescia. E l’Empoli insegue proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

