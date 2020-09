Errico (Campania Libera) d’accordo con De Luca: “Biodigestore impensabile a Ponte Valentino” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “La linea tracciata dal presidente De Luca oggi e dal vicepresidente Bonavitacola ieri, è chiara ed inequivocabile. La Regione Campania non concederà alcuna autorizzazione alla costruzione del biodigestore a Ponte Valentino’’. Si apre così la nota stampa di Fernando Errico, sindaco di San Nicola Manfredi e candidato alle elezioni regionali con Campania Libera. “Era impensabile, dobbiamo dirlo per onestà intellettuale, – prosegue Errico – stabilire un biodigestore in una zona come Ponte Valentino, dove insistono diverse attività agroalimentari che danno lustro, da decenni, al nostro territorio. È chiara la ... Leggi su anteprima24

NTR24 : Regionali, Errico con ‘Campania Libera’: ‘La mia è una candidatura per il Sannio’ - TV7Benevento : REGIONALI. PRESENTATI I CANDIDATI DI CAMPANIA LIBERA FERNANDO ERRICO E LUCIA MECCARIELLO.... - TV7Benevento : Presentazione lista “Campania libera” con i candidati Fernando Errico e Lucia Meccariello... -