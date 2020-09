ERG, collocati Green Bond per 500 milioni di euro (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – ERG ha completato il collocamento di un secondo prestito obbligazionario di importo pari a 500 milioni di euro della durata di 7 anni a tasso fisso, emesso nell’ambito del Programma euro Medium Term Notes (EMTN) da euro 2 miliardi. L’emissione ha assunto la forma del Green Bond, e si prevede di destinarne circa il 50% al rifinanziamento di progetti eolici e solari recentemente entrati a far parte del portafoglio del Gruppo ERG e il restante 50% circa al finanziamento di nuovi progetti da fonte eolica in sviluppo e costruzione nel Regno Unito e in altri paesi europei. Il prestito obbligazionario è rivolto esclusivamente a investitori istituzionali dell’euromercato. L’emissione, sottolinea ERG in una ... Leggi su quifinanza

