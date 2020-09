Era una delle mie prime date fuori Roma. Il rap italiano era in grande fermento (Di venerdì 4 settembre 2020) e cominciavano a crearsi tante occasioni per andare a suonare. Un giorno mi ritrovai in macchina con il mio manager e ... Leggi su leggo

Esercito : A Roma questo pomeriggio i #soldati dell’Operazione #StradeSicure salvano con il loro intervento una donna che si e… - carlogubi : Attendo le inchieste coraggiose di #Totolo su @IlPrimatoN e le invettive sdegnate di @a_meluzzi sui festini pedofil… - fattoquotidiano : ADDIO DAVERIO Era capace di una cosa di cui pochi sono capaci, rendere facili le cose difficili @lucasommi72… - cherry_28LT : @goldenfxshe2 Jsjsj no era para vos pero de una - kiwiokk : RT @morada50456586: @kiwiokk 'y si era una broma para ilusionarme' AKSJSKJDJAJAKAJAJ -

Ultime Notizie dalla rete : Era una Referendum, c’era una volta il Pd. Ora però finalmente è tutto chiaro Il Fatto Quotidiano La famiglia delle miss: madre e figlia ai concorsi di bellezza

Mamma e figlia finaliste di concorsi di bellezza. Chiara Saccomandi, 47 anni, casalinga di San Donà, è finalista di “Miss Mamma italiana” e madre tre figli: Gianluca di 4 anni, Lorenzo di 12 e Veronik ...

Lorenzo Vizzini torna con il nuovo singolo “Zeman”

Cosa succederebbe se la filosofia calcistica si applicasse all’amore? Lorenzo Vizzini torna con il nuovo singolo dal titolo “Zeman” E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali “Zeman”, il nuovo si ...

Mamma e figlia finaliste di concorsi di bellezza. Chiara Saccomandi, 47 anni, casalinga di San Donà, è finalista di “Miss Mamma italiana” e madre tre figli: Gianluca di 4 anni, Lorenzo di 12 e Veronik ...Cosa succederebbe se la filosofia calcistica si applicasse all’amore? Lorenzo Vizzini torna con il nuovo singolo dal titolo “Zeman” E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali “Zeman”, il nuovo si ...