Era Lisa Panetta di Sanremo ’98: oggi a 43 anni la verità su Amadeus (Di venerdì 4 settembre 2020) AnnaLisa Panetta in arte Lisa, è una cantante italiana che ha avuto un grande exploit tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000. Doveva essere uno dei migliori incipit per una carriera di successo, ma il percorso artistico della cantante calabrese non si è rivelato tale. Da sempre determinata nel voler diventare una cantante, pubblica neanche ancora maggiorenne, il suo primo singolo dal titolo ‘Con un amico non puoi’. Era il 1994 e la canzone non fu un grande successo, anche se la avvicinò molto a quell’idea di approdare sul palco dell’Ariston. Nel ’97 viene scelta dalla giuria giovani di Sanremo con il brano ‘Se’. Si posiziona seconda, proprio dietro la cantante AnnaLisa Minetti. E questa esperienza, ... Leggi su velvetgossip

cotrozzi_lisa : RT @valy_s: Caro #PD, cari piddini, Com’era quella della movida in #Sardegna, dei giovani untori, degli aperitivi, del #Billionaire e delle… - cotrozzi_lisa : RT @LidaSezOlbia: E' stato recuperato ieri sera alle Saline, un cagnolino molto molto buono di circa 6/7 anni. Era li da vari giorni ma nes… - cotrozzi_lisa : RT @Vickiegogreen: Già nel 2017 al #coronavirus era stato affidato il compito di conquistare l'#Italia a suon di terrore fabbricato. Svegli… - Ronnie09522647 : @Sabrina28Mia @poliziadistato @Agente_Lisa Grazie era doveroso - lisa_nous : RT @ElvioDeidda: È tutto previsto. Il piano è creare delle regioni sotto un un'unico governo mondiale. L'euro e l Europa non sono il fine… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Lisa Carpineto Romano. Un'intera comunità presente all'ultimo saluto: «Lisa, vola più in alto che puoi... Cronache Cittadine Ottima prova di Anna Lisa Brozzi a Riga

Il 29 agosto Anna Lisa Brozzi ha coronato il suo sogno. Detta così può dare adito a diverse supposizioni, ma nel cuore e nella mente di AnnaLisa la boxe occupa uno dei primi posti, da quando ha inizia ...

I “Momenti a colori” dell’imprenditrice Lisa: «Scommetto sull’edicola che sognavo da piccola»

La quarantenne, titolare di un tomaificio insieme al fratello, ha rilevato la cartoleria davanti a casa sua nella frazione di Angelica SAN ROMANO. Ha coronato uno dei sogni della sua vita, rilevando ...

Il 29 agosto Anna Lisa Brozzi ha coronato il suo sogno. Detta così può dare adito a diverse supposizioni, ma nel cuore e nella mente di AnnaLisa la boxe occupa uno dei primi posti, da quando ha inizia ...La quarantenne, titolare di un tomaificio insieme al fratello, ha rilevato la cartoleria davanti a casa sua nella frazione di Angelica SAN ROMANO. Ha coronato uno dei sogni della sua vita, rilevando ...