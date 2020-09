Era Lacey Hodder di Vite al Limite di 315 kg: oggi fa dimagrire gli altri [FOTO] (Di venerdì 4 settembre 2020) I protagonisti di Vite al Limite sono oramai più di cento. Ognuno di loro ha alle spalle una storia drammatica, seppure diversa. Le vicende della vita li hanno portati a trovare rifugio nel cibo, diventandone in poco tempo dipendenti e raggiungendo pesi incredibili. In molti ricorderanno la vicenda di Lacey Hodder, che è diventata una delle protagoniste più amate e famose del programma. Quando si è presentata all’interno della clinica del dottor Nowzaradan pesava 315 chili e il suo corpo sembrava ormai essere al Limite delle forze. Ma la trasformazione è stata incredibile: siete curiosi di vedere come sia diventata? Era Lacey Hodder di Vite al Limite: aveva raggiunto ... Leggi su velvetgossip

