Era Casper in carne ed ossa: oggi a 42 anni, stesso sguardo, rughette e muscoli [FOTO] (Di venerdì 4 settembre 2020) Tutti i millennial ricordano Casper, il simpatico fantasmino che si innamora di Kat. Questo film oltre a regalare la fama a Christina Ricci, aprì un nuovo capitolo della storia del cinema dimostrando agli spettatori cosa si potesse fare con un computer. Ma che fine ha fatto l’attore che ha interpretato Casper la notte in cui assume sembianze umane? Vi ricordate il bel ragazzino che ha interpretato Casper? Devon Edward Sawa ha iniziato la sua carriera negli anni ’90, prima come portavoce di giocattoli d’azione per bambini e poi come attore. E’ apparso nel film Little Giants e ha interpretato il ruolo di Casper in carne ed ossa. Nonostante la sua parte nel film durasse cinque minuti è stato il suo ruolo più importante. In ... Leggi su velvetgossip

