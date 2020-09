«Episodi incresciosi provocati da pochi facinorosi» (Di venerdì 4 settembre 2020) Il gerente del Bar Viale si distanzia pubblicamente con i fatti accaduti durante questa estate: «Non ne posso più». Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : «Episodi incresciosi provocati da pochi facinorosi» #barviale #bellinzona - cabonafranco : @val_lui E solo l'inizio sai quanti episodi incresciosi si verranno a creare grazie a questi clandestini e governanti compiacenti. - carmelodipaola : Joe #Biden ha promesso che se verrà eletto farà chiarezza sugli incresciosi episodi di #Bibbiano -

Ultime Notizie dalla rete : Episodi incresciosi

Il Quotidiano Italiano - Bari

Un primo episodio a giugno e un secondo lo scorso venerdì sera. Con feriti e arresti fra giovani e giovanissimi. Quanto basta per far perdere la pazienza al gerente del bar Viale di Bellinzona, stufo ...Gli episodi più incresciosi continuano a verificarsi in alcuni punti del centro storico, nella Pigna, nelle frazioni non servite dal porta a porta e a ridosso delle isole ecologiche informatizzate. In ...