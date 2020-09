Energia: Mazzoncini (A2A), 'su rinnovabili, rifiuti e acqua gap italiano da colmare con urgenza' (2) (Di venerdì 4 settembre 2020) (Como) - Considerando il pilastro Ambiente, lo studio mette in evidenza come l'Italia sia ancora "lontana dalle migliori esperienze europee per quanto riguarda la gestione dei rifiuti". Molti territori italiani sono "lontani" dagli obiettivi vincolanti del 10% dei rifiuti urbani conferiti in discarica al 2035, con un tasso di conferimento medio nazionale del 21,5%, e del 70% dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata al 2030, con un valore medio nazione pari a 58,2%, fissati dal Circular Economy Package della Commissione Europea. Con un tasso di riciclo dei rifiuti urbani pari al 49,8%, l'Italia è in linea con la media dell'Area Euro, pari al 50,3%. L'analisi mette in evidenza ambiti di miglioramento anche per il ciclo idrico. L'Italia ha una rete infrastrutturale obsoleta, con il 60% delle ... Leggi su iltempo

