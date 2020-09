‘Emily in Paris’, Netflix lancia l’attesissima serie con Lily Collins ideata dal creatore di ‘Sex and The City’: ecco di cosa parlerà e qual è la data di uscita (Di venerdì 4 settembre 2020) Amore, passione, moda e bellezza sono al centro di Emily in Paris, la nuova e attesissima serie tv in arrivo su Netflix il prossimo 2 ottobre. Questo nuovo telefilm young adult, ordinato inizialmente da Paramount Network e poi acquisito dalla nota piattaforma di streaming digitale, avrà come protagonista l’attrice britannica Lily Collins, già nota al grande pubblico per aver preso parte a diverse pellicole cinematografiche tra cui Biancaneve nel 2012 e Shadowhunters – Città di ossa nel 2013. In questa nuova serie Lily interpreterà Emily Cooper, una giovane e ambiziosa direttrice di marketing che decide di stravolgere la sua vita, cogliendo un’opportunità lavorativa al volo e trasferendosi a Parigi per entrare a far parte di ... Leggi su isaechia

