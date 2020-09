Emergenza migranti, Annalisa Chirico: «Trattati peggio delle bestie, sono lager nascosti» (Di venerdì 4 settembre 2020) Su ‘Libero Quotidiano’ l’intervista ad Annalisa Chirico, giornalista de “Il Foglio” e presidente di “Fino a prova contraria”, che ha detto la sua sull’Emergenza migranti in Sicilia. Una situazione fuori controllo: ai cronisti non è consentito entrare nell’hotspot al collasso. «In un Paese democratico non dovrebbero esistere prigioni segrete né centri di accoglienza inaccessibili ai giornalisti. Eppure il Viminale mi ha fatto sapere che la mia richiesta di accesso veniva respinta perché “non esistono precedenti”», ha spiegato la giornalista. «Mi è stato anche spiegato che, in caso di una mia visita, non sarebbero stati in grado di garantire il rispetto della normativa anti-Covid. Una risposta ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza migranti C’è davvero un’emergenza migranti a Lampedusa? - Annalisa Camilli Internazionale Pozzallo, in corso sbarco di 53 migranti: previsti tamponi Covid 19

Pozzallo - Ieri si è svolto l’incontro, tanto atteso, fra il Presidente Conte ed una delegazione di Ministri con il Presidente della Regione Siciliana ed il Sindaco di Lampedusa. “È un passo important ...

Migrante in fuga muore investito nell’Agrigentino

SICULIANA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Morto un migrante un fuga dal centro di accoglienza di Siculiana, in provincia ddi Agrigento. La vittima è un 20enne eritreo. Il giovane è stato investito da un’aut ...

