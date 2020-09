Emergenza imprese: migliaia a rischio chiusura. Il 30% non ha più liquidità. E il governo? (Di venerdì 4 settembre 2020) Uno studio di The European House – Ambrosetti, che oggi inaugura i lavori del 46esimo forum di Villa d’Este a Cernobbio, e ripreso da La Stampa, fotografa un’Italia sull’orlo del baratro. Mentre continuano i proclami del governo, che preso da un’incapacità disarmante non sa più che pesci pigliare, i cittadini non hanno più liquidità per consumare e per vivere e le imprese chiudono di giorno in giorno. Il nostro Paese va verso la terza peggiore contrazione economica dall’Unità a oggi. Numeri che preoccupano e su cui si deve intervenire, subito. La sintesi, spietata, è questa: in calo clamoroso i fatturati delle imprese, in aumento i possibili fallimenti. Meno 10,8% la flessione del Prodotto interno lordo (Pil) prevista per il 2020, assumendo che non vi siano ... Leggi su ilparagone

