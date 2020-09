Elisa Fuksas al Festival di Venezia 2020: girare “iSola” mi ha salvato la vita (Di venerdì 4 settembre 2020) ««Un po’ questo film mi ha salvato la vita. E, paradossalmente, è stato il meno complicato di tutti. È uscito fuori in modo spontaneo, era una registrazione delle cose. La sceneggiatura l’ha scritta la realtà» racconta Elisa Fuksas, già regista di Nina e di The App (su Netflix), a Venezia per le Giornate degli Autori con iSola. «Quando è scoppiata la pandemia, mi sono ritrovata sola in casa con il mio cane Stella e, il 26 febbraio, ho scoperto di avere un tumore alla tiroide. «Non preoccuparti, ci mette tanto ad ammazzarti, ma dobbiamo operarlo al più presto» mi hanno “rassicurato” i medici, poi diventati i miei migliori amici della quarantena. Peccato che nel frattempo gli ospedali ... Leggi su iodonna

