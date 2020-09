Elettra Lamborghini, le immagini dell’addio al nubilato (al tempo del coronavirus): come festeggia l’ereditiera (Di venerdì 4 settembre 2020) Elettra Lamborghini si unirà in matrimonio con Afrojack il prossimo 26 settembre. Ormai manca davvero poco e poi l’artista compirà uno dei passi più importanti della sua vita. Recentemente si è parlato delle nozze soprattutto perché lei ha fatto una richiesta ufficiale a tutti i suoi invitati, che dovranno sottoporsi al tampone prima di prendere parte alla cerimonia. Questo a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus avvenuti soprattutto nei luoghi di vacanza. Poi il settimanale ‘Chi’ ha svelato in anteprima l’abito da sposa che indosserà nel giorno speciale. Un abito comprato nella città di Napoli, scelto su consiglio di Enzo Miccio. Ora ecco un altro tassello di avvicinamento alle nozze. Sul suo profilo Instagram, l’ereditiera ha deciso di postare ... Leggi su caffeinamagazine

Tutto è pronto per il giorno del matrimonio di Elettra Lamborghini e Dj Afrojack, e come ogni sposa che si rispetti l'ereditiera ha deciso di non farsi mancare neanche un addio al nubilato coi fiocchi ...

