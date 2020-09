Elenoire Casalegno elegantissima a fare la spesa, gambe da urlo – FOTO (Di venerdì 4 settembre 2020) Elenoire Casalegno in una FOTO assolutamente irresistibile: al supermercato, mette in mostra minigonna e gambe davvero perfette View this post on Instagram Ho accettato perché chi mi ha nominata e’ un’amica vera, un’amica delle donne @alecasy Voglio sperare che questa “challenge” possa far riflettere, portare armonia, pacificazione tra le donne, e che non sia solo … L'articolo Elenoire Casalegno elegantissima a fare la spesa, gambe da urlo – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Questo pomeriggio, lunedì 31 agosto alle 17:30, vi raccontiamo in diretta la prima puntata di Vite da copertina, condotta da Rosanna Cancellieri su Tv8. La celebre giornalista di moda e costume raccog ...

Rosanna Cancellieri passa a Tv8 e da domani, lunedì 31 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 17:30 sarà la nuova padrona di casa di Vite da Copertina, il rotocalco dedicato ai personaggi dello spettacol ...