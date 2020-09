Editoria. Master in Branded Content & Entertainment per formare nuovi talenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set. (Adnkronos) - È ormai noto che la produzione di contenuti brandizzati di qualità, in linea con il posizionamento e i valori della marca, è un modo efficace di comunicare, che consente di attrarre una audience specifica e di instaurare con essa una relazione di valore. Per questo motivo sempre più aziende credono nelle potenzialità del Branded Content & Entertainment, dedicandosi alla produzione di progetti dai formati più diversi. Ma come si costruisce un progetto di Branded Content & Entertainment di successo? La realizzazione di tali iniziative richiede competenze diversificate: conoscere gli strumenti e le tecniche di marketing è indispensabile ma non sufficiente, poiché ... Leggi su iltempo

Adnkronos : Editoria. Master in Branded Content & Entertainment per formare nuovi talenti - fisco24_info : Editoria: Master in Branded Content & Entertainment per formare nuovi talenti : - anonimaeditoria : @lapieppy Vista la tua passione non hai considerato master in editoria? - editorexy_it : Aperte le iscrizioni al Master in Editoria e Comunicazione. #Master #Editoria #Libri - editoriaUnicatt : RT @LorisCantarelli: Com'è scrivere ogni tanto una biografia musicale come #BonoU2Hoepli e dirigere ogni mese la rivista sui fumetti @Fumod… -

Ultime Notizie dalla rete : Editoria Master Editoria: Master in Branded Content & Entertainment per formare nuovi talenti Adnkronos Biblionavetta, la biblioteca a spasso per il quartiere

Si è svolto venerdì 28 e sabato 29 agosto 2020 nei giardini e nei parchi di Labaro l’appuntamento “La storia che vorrei”, laboratori di scrittura organizzati dall’associazione “A Ruota Libera”. La par ...

Si è svolto venerdì 28 e sabato 29 agosto 2020 nei giardini e nei parchi di Labaro l’appuntamento “La storia che vorrei”, laboratori di scrittura organizzati dall’associazione “A Ruota Libera”. La par ...