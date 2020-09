Eboli, incidente sulla provinciale: Antonietta muore a 50 anni. Domani i funerali (Di venerdì 4 settembre 2020) Si chiamava Antonietta Garofalo e aveva 50 anni la donna morta ieri in un tragico incidente a Eboli, in località Coda di Volpe. La donna viaggiava sulla strada provinciale 30 e stava rientrando a casa dopo un turno di lavoro. Eboli, incidente sulla provinciale: morta Antonella Garofalo L’incidente risale a ieri pomeriggio. La vittima lavorava … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

