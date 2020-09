È sempre mezzogiorno, lo show di Antonella Clerici slitta ancora: ecco il vero motivo (Di venerdì 4 settembre 2020) “Ho sempre amato Antonella Clerici, sono contentissimo del suo rientro. Il suo show partirà il 28 settembre da Milano, la struttura scenica è complicata ed è per questo che nel rispetto delle misure anti Covid abbiamo deciso di partire il 28″, ha dichiarato il direttore di Rai1 Stefano Coletta il 1° settembre scorso nel corso della conferenza stampa di presentazione del daytime della rete. Al suo posto l’allungamento di “C’è tempo per“, trasmissione condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi che poco ha convinto pubblico e critica. Il debutto di “È sempre mezzogiorno” era stato fissato inizialmente per lunedì 7, con un trasferimento del progetto agli studi Rai di Milano dopo aver inizialmente ... Leggi su ilfattoquotidiano

E’ sempre mezzogiorno, il nuovo programma che andrà in onda lunedì 28 settembre, vedrà la conduzione di Antonella Clerici accompagnata da importanti personaggi: il cast al completo. E’ sempre mezzogio ...

Torna Paradiso Signore, Gravina-Farnesi e l'amore salvifico

ROMA, 04 SET - La contessa Adelaide di Sant'Erasmo, interpretata dalla brava e affascinante Vanessa Gravina, dopo esser partita con l'ambiguo Achille Ravasi per il viaggio di nozze, desterà preoccupaz ...

