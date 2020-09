E nel momento della paura rispunta Veronica: "Silvio, affidati ai medici" (Di venerdì 4 settembre 2020) Nel momento della difficoltà per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano con delle tracce di polmonite bilaterale in seguito al contagio da Coronavirus, torna a farsi sentire anche la voce dell'ex moglie Veronica Lario, Secondo alcune testimonianze raccolte da "La Stampa", infatti, la Lario avrebbe commentato con alcuni fedelissimi le condizioni di salute dell'ex marito: "La cosa più giusta da fare in questo frangente è affidarsi con massima fiducia alle terapie, seguendo scrupolosamente i consigli dei medici". "Non serve che unisca la mia voce al coro degli auguri" ha continuato la Lario, quasi a intendere come la sua vicinanza al Cav sia da sottintendersi, dopo tanti anni passati assieme. In quanto alla malattia, Veronica concorda nel sostenere ... Leggi su iltempo

MARCO FRITTELLA/ “L’Italia è un Paese green, con il 76% di raccolta differenziata”

Marco Frittella è il giornalista gentile che per anni ha rassicurato il pubblico di Rai1 con il suo volto e che da lunedì sarà al timone di UnoMattina nel momento della ripartenza dei palinsesti autun ...

