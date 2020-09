Dzeko: “Juventus? Ne riparleremo, ora c’è la Nazionale” (Di venerdì 4 settembre 2020) Nel post gara di Italia-Bosnia, sfida terminata in pareggio, l’attaccante bosniaco della Roma Edin Dzeko ha risposto così alle domande sul mercato e sulla Juventus: “Ho detto ieri che non è momento di parlare di mercato, c’è prima la Nazionale e poi ne riparleremo”. Sulla sfida di questa sera: “Siamo contenti per questo punto dopo le due partite perse lo scorso anno. Ancora non siamo fisicamente al top, manca un po’ di brillantezza ma alla fine la partita è stata equilibrata”. Foto: Twitter Roma L'articolo Dzeko: “Juventus? Ne riparleremo, ora c’è la Nazionale” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

mirkocalemme : #Suarez si complica, nuovi e importanti contatti tra #Juventus e #Dzeko. Enorme apertura anche dal #Napoli per chiu… - DiMarzio : #Juventus, capitolo #Suarez: al #Barcellona potrebbe andare indennizzo sotto forma di bonus - SkySport : Juventus, nuovi contatti con Cavani: torna nella lista attacco con Suarez, Dzeko e Milik - Rossonerosemper : RT @FMCROfficial: La verità è che la Juventus vorrebbe Dzeko ma lui non vuole andare e allora a Di Marzio passano notizie di trattative in… - fedesa28 : RT @PagineRomaniste: Mercato, la #Juventus resta alla finestra per #Dzeko, ma il bosniaco non spinge per lasciare la Roma #ASRoma #calciom… -

