Dzeko e coronavirus, stop alla striscia di Mancini. Nations League, la Bosnia ferma l'Italia dopo 11 vittorie di fila (Di venerdì 4 settembre 2020) La Bosnia e il coronavirus fermano la striscia della Nazionale di Roberto Mancini. dopo 11 vittorie consecutive in partite ufficiali, l'Italia pareggia 1-1 nella prima gara della Nations League 2020-21, non riprendendo nel migliore dei modi dopo la sosta di 10 mesi dovuta all'epidemia. Al Franchi di Firenze la partita si sveglia nella ripresa dopo 45' opachi. Palo degli ospiti di Hodzic per gli ospiti, altro legno per gli azzurri con Insigne, poi vantaggio Bosniaco con l'attaccante della Roma Dzeko che sul filo del fuorigioco batte Donarrumma al 57'. L'Itala però reagisce bene e al 67' arriva il pari di Sensi, con deviazione decisiva di Sunjic ... Leggi su liberoquotidiano

