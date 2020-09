Doppio passo indietro di Zangrillo su Covid e Berlusconi asintomatico: “Ho usato tono stonato” (Di venerdì 4 settembre 2020) Fa rumore la conferenza stampa tenuta oggi dal noto medico Zangrillo, che segue da vicino i casi di Briatore e Berlusconi, di recente risultati positivi al Covid, oltre ad aver rilasciato alcune dichiarazioni nei mesi scorsi in TV a proposito del Coronavirus che hanno creato non poche discussioni. Ebbene, dopo aver specificato in quel frangente in quale direzione sia andata la sua parziale marcia indietro (in un primo momento, in televisione, disse chiaramente che il virus fosse clinicamente morto), oggi 4 settembre il focus si sposta per forza di cose sul leader di Forza Italia. Cosa ha detto Zangrillo in conferenza stampa sul Covid e su Berlusconi asintomatico In particolare, ci sono due aspetti della conferenza stampa tenuta oggi da ... Leggi su bufale

Mancano ancora 17 giorni al doppio e decisivo appuntamento con Regionali e referendum, eppure l'aria che si respira nella maggioranza è già altamente tossica. Al punto che ieri, nonostante il fortissi ...

Calciomercato – Il retroscena: “Maradona è stato ad un passo dal Milan!”

Ecco le parole di Guillermo Coppola al programma Presión Alta di Tyc Sports: “Il Milan aveva Van Basten, Gullit e Arrigo Sacchi come allenatore in quel momento, ma Claudia Villafañe (l’ex moglie)ha de ...

