Dl Semplificazioni approvato al Senato. Renzi: “Risultato politico importante” (Di venerdì 4 settembre 2020) Dl Semplificazioni approvato al Senato. Il testo ha ottenuto il via libera con 157 sì, 82 no e 1 astenuto. ROMA – Dl Semplificazioni approvato al Senato. Primo scoglio superato per il provvedimento che ha visto il via libera di Palazzo Madama con 157 voti favorevoli, 82 contrari e un solo astenuto. Il testo nelle prossime ore passerà alla Camera per l’approvazione definitiva e, solo dopo, ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tra le norme inserite nella misura anche quella che “proroga fino al 30 novembre 2020 i contributi concessi per danni lievi nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia“. Renzi: “Il premier Conte è stato di parola” In Aula Matteo Renzi ha voluto ... Leggi su newsmondo

matteosalvinimi : ?? Approvato all’unanimità in commissione Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato l’emendamento Lega per… - raffaellapaita : Sbloccati gli stadi con l’emendamento al DL Semplificazioni di @matteorenzi approvato stanotte al Senato. Ristruttu… - Against_Caste : RT @Virus1979C: L'Aula del Senato ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del Dl Semplificazioni, dando la fiducia chiesta… - Virus1979C : L'Aula del Senato ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del Dl Semplificazioni, dando la fiducia… - BeccaroEnrico : RT @matteosalvinimi: ?? Approvato all’unanimità in commissione Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato l’emendamento Lega per sbl… -