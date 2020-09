Dl Agosto, Corte dei conti: “Riconsiderare politiche passive per il lavoro” (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – “Necessari interventi volti a preservare la capacità produttiva del sistema economico e le sue potenzialità di crescita e a garantire l’occupazione senza gravare sui conti delle imprese, attraverso gli strumenti della CIGO e Cassa in deroga e gli altri istituti”. È quanto osserva la Corte dei conti nella Memoria scritta inviata Parlamento nell’ambito delle consultazioni preliminari all’esame del disegno di legge A.S. 1925 di conversione del decreto-legge 104/2020, il cosiddetto Dl Agosto. Per la magistratura contabile in un contesto di emergenza sanitaria quale quello che stiamo attraversando, la politica di bilancio è chiamata a giocare un ruolo indispensabile. “Il decreto 104/2020, oggi all’esame del Parlamento, – ... Leggi su quifinanza

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Per la Corte dei conti ora bisogna avere un quadro chiaro delle misure - Agenzia_Italia : Per la Corte dei conti ora bisogna avere un quadro chiaro delle misure - robreg1 : RT @GabrieleIuvina1: Sul decreto agosto interviene la Corte dei Conti con una propria memoria. Attenzione ai conti pubblici e a finanziare… - GabrieleIuvina1 : Sul decreto agosto interviene la Corte dei Conti con una propria memoria. Attenzione ai conti pubblici e a finanzia… - museitaliani : Con l’avvenuta registrazione alla Corte dei Conti, acquista efficacia il decreto ministeriale 3 agosto 2020, n. 372… -