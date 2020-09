Di Marzio: la Juventus ha riagganciato i contatti con Cavani (Di venerdì 4 settembre 2020) Edinson Cavani alla Juventus. Per ora, è solo un’idea. Che parte in sordina. Dietro le due principali ipotesi che rispondono ai nomi di Dzeko e Suarez. Lo ha detto questa sera Gianluca Di Marzio a Speciale Calciomercato. La Juventus cerca un centravanti. Dzeko deve liberarsi dalla Roma che però fatica a trovare un sostituto, non vuole certo pagare Milik 30 milioni. Suarez deve liberarsi dal Barcellona e adesso c’è l’incognita Messi che non lascerà la Catalogna. Ecco quindi che si riaffaccia la pista Cavani. Edinson non ha chiuso col Benfica. Lui chiede 10 milioni netti d’ingaggio. Dovrebbe abbassare le sue pretese. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

