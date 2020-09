Di Maio «rabbrividisce» perché al governo potevano esserci i negazionisti del coronavirus (Di venerdì 4 settembre 2020) Intervistato da Sky Tg 24, Luigi Di Maio ha appena dichiarato che rabbrividisce alla sola idea che al governo, in questo momento, ci sarebbero potuti stare i negazionisti del coronavirus. Il riferimento è a tutti quelli che, secondo il ministro degli Esteri, vanno in giro senza mascherina. Il requisito per avere una maggioranza in parlamento e per formare il governo, tuttavia, è la presenza di un partito politico alle spalle. Dunque, se si escludono i movimenti complottisti, chi è andato in giro facendo un utilizzo molto approssimativo della mascherina è stato senz’altro Matteo Salvini. LEGGI ANCHE > Di Maio al veleno contro Salvini: «Nel 2008 salvò i Benetton, poi arrivò il Papeete: era un loro ... Leggi su giornalettismo

