Dg Teramo: "Felici di giocare col Napoli, stringeremo di più i rapporti. Quell'1-1 in C..." (Di venerdì 4 settembre 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Andrea Iaconi, direttore generale del Teramo: "Il Napoli è sempre il Napoli, anche se in maniera ridotta. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Teramo Felici Teramo Calcio, le prime parole di Massimo Paci: "Entusiasmo e felicità" VIDEO - Ultime Notizie Cityrumors.it - News Ultima ora CityRumors.it Dg Teramo: "Felici di giocare col Napoli, stringeremo di più i rapporti. Quell'1-1 in C..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Andrea Iaconi, direttore generale del Teramo: "Il Napoli è sempre il Napoli, anche se in maniera ridotta. Per noi è una bel ...

"Mio figlio non c’è più Si sarebbe dovuto sposare"

"Prima dell’intervento nessuno ci aveva avvisato della particolare delicatezza e del rischio che Giuseppe avrebbe potuto non farcela. Io non so cosa sia successo dentro quella sala operatoria, so solt ...

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Andrea Iaconi, direttore generale del Teramo: "Il Napoli è sempre il Napoli, anche se in maniera ridotta. Per noi è una bel ..."Prima dell’intervento nessuno ci aveva avvisato della particolare delicatezza e del rischio che Giuseppe avrebbe potuto non farcela. Io non so cosa sia successo dentro quella sala operatoria, so solt ...