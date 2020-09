Dema, ad oggi nessun tavolo di crisi: trecento lavoratori di Brindisi e cinquecento campani a rischio Fim Cisl (Di venerdì 4 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Fim Cisl: Il 22 maggio, in un incontro in videoconferenza, alla presenza dei Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro, delle Regioni campania e Puglia, nonché dei funzionari Inps, fu annunciata l’istituzione di un tavolo di crisi ma ad oggi nessuna traccia. Il silenzio regna sovrano. Nel corso di quella riunione le Organizzazioni Sindacali presero atto dell’impegno assunto dai Ministeri per l’istituzione di un tavolo permanente sulla vertenza Dema – DAR – DCM, del comparto aeronautico. Un atto di responsabilità fin qui eluso, nonostante le continue richieste da parte sindacale. Con il futuro di oltre 300 lavoratori ... Leggi su noinotizie

Hanno trascorso l’estate aspettando il responso sul futuro. E, al rientro, i 500 operai di Dema, società con sede a Somma Vesuviana che lavora nel campo dell’aeronautica, hanno ascoltato la proposta d ...

Roma, 3 set. (askanews) - "Il gruppo Dema, che opera nel settore delle costruzioni aeronautiche in tre stabilimenti nel Sud Italia, Somma Vesuviana, Benevento e Brindisi, per scongiurare la chiusura d ...

