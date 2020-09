Dema, a Somma Vesuviana lavoratori sul tetto. I sindacati: Urgente la convocazione dell’azienda al Mise (Di venerdì 4 settembre 2020) Alcuni delegati della Dema di Somma Vesuviana sono da ieri sul tetto dello stabilimento per protestare contro l’inaffidabilità del management aziendale, che a fronte di un accordo sulla rotazione della cassa integrazione, ha disdetto quanto concordato mettendo i lavoratori in cigo a zero ore. Lo dichiara in una nota Rosario Rappa, segretario generale Fiom-Cgil Napoli La vertenza del gruppo Dema, azienda del settore aeronautico, riguarda gli stabilimenti di Somma Vesuviana, Benevento e Brindisi. Il management, piuttosto che occuparsi di rimettere in sesto un’azienda in crisi, continua a provocare i lavoratori. È in corso il presidio sotto la sede del Consiglio regionale Campania. Riteniamo che sia ... Leggi su ildenaro

