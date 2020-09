Delogu e Masi lasciano la Vita in Diretta: congedo emozionante – Foto (Di venerdì 4 settembre 2020) Andrea Delogu e Marcello Masi salutano i telespettatori nell’ultima puntata de La Vita in Diretta Estate: abbraccio finale commovente Andrea Delogu e Marcello Masi hanno salutato il pubblico de La Vita in Diretta nell’ultima puntata della versione estiva della trasmissione. Un finale dedicato ai ringraziamenti, soprattutto ai telespettatori che hanno seguito il contenitore pomeridiano ed ai dirigenti che hanno puntato sui due negli ultimi tre mesi. Nessuna lacrima, ma particolare affetto tra i due che si sono scambiati parole al miele. “Sembriamo una coppia ma è solo amicizia” ha voluto specificare la Delogu in fase di commiato, dopo aver rivelato la bontà di Masi, definendolo un ... Leggi su bloglive

filufilo : RT @Unf_Tweet: - Unf_Tweet : - OltreTv : Però carini Delogu e Masi. Sinceramente affettuosi. #LaVitaInDirettaEstate @Federic01996 - Bizio49029675 : Davvero bravi Marcello Masi ed Andrea Delogu a #LaVitaInDirettaEstate . Poi ti domandi perché non siano maggiorment… - theferroniz : mi mancheranno Andrea Delogu e Marcello Masi a La Vita In Diretta BRAVISSIMI! -