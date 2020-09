De Rossi si affida a Lucci per la sua nuova carriera da allenatore (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA - Daniele De Rossi è pronto a cominciare la sua nuova avventura nel mondo del calcio. Definito il suo staff di collaboratori, l'ex centrocampista giallorosso ha deciso di affidarsi a un nuovo ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : De Rossi si affida a Lucci per la sua nuova carriera da allenatore: L’ex capitano romanista si è legato all’agente… - vampirehacks1 : —???????????? trama: quando il villaggio di Nimue, ragazza con poteri magici, viene incendiato dai Paladini Rossi, monac… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi affida

Corriere dello Sport

“Da ‘vita spericolata’ a vita in mascherina che tracollo che hai fatto. Brutta fine”. “Fai così brucia tutti i dischi…E datti fuoco anche a te!”. Così ha risposto Vasco Rossi al commento lasciato da u ...Non c’è alcun dubbio che Valentino Rossi correrà ancora in MotoGP nel 2021 in sella ad una Yamaha M1 ufficiale affidata al team Petronas. Il fatto che questo finale annunciato non sia stato ancora mes ...