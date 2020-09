De Rossi a Coverciano tra un mese: sogna ancora una panchina (Di venerdì 4 settembre 2020) Sedici anni fa Daniele De Rossi esordiva, con gol, in Nazionale contro la Norvegia. Oggi per lui arriva un nuovo esordio: terminata la sua prima carriera sempre al fianco di Sergio Berti, a cui ... Leggi su gazzetta

sportli26181512 : De Rossi, dov’eravamo rimasti? Sogna ancora la panchina, a ottobre a Coverciano: De Rossi, dov’eravamo rimasti? Sog… - rossi20_rossi : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ?? Gli highlights dell'allenamento odierno degli #Azzurri, che dopo nove mesi sono tornati sui campi di #Cov… - rossi20_rossi : RT @robymancio: È un enorme piacere tornare dopo 9 mesi a Coverciano e rivedere i ragazzi. Spero si possa tornare al più presto alla normal… - rossi20_rossi : RT @OfficialEl92: Felice,orgoglioso ed entusiasta di ricominciare ???????????? @azzurri #Coverciano #day1 #Nationleague - rossi20_rossi : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? Mancini: “Pronti a ricominciare, Europeo e Mondiale sono sempre i nostri obiettivi” ?? L'articolo: https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Coverciano

La Gazzetta dello Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina fa sul serio per Giacomo Bonaventura. C’è il sì dell’allenatore Beppe Iachini, adesso Pradè è al lavoro con Mino Raiola per chiudere la questione.Basta un aneddoto per capire quanto ama il suo (nuovo) lavoro: "L'anno scorso ho viaggiato da solo tra Danimarca, Svezia, Germania, Scozia e Inghilterra". Nicol ...