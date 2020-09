De Luca senza freni: “Il governo naviga a vista. Doveva stabilizzare i precari. Non riapriremo il 14” (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma sta sbagliando. A cominciare dal dossier sulla riapertura delle scuole. Vincenzo De Luca non si sottrae ai quotidiani strali contro il governo. “La situazione oggi non ci consente di aprire in tranquillità le scuole il 14 settembre”, taglia corto il governatore campano nella consueta diretta Facebook settimanale. De Luca: basta intenzioni, vogliamo i fatti “Abbiamo valutato il personale, le aule, i trasporti, la misura della temperatura”, spiega. E non ci siamo. La precarietà regna sovrana. E giù attacchi all’impopolare ministra Azzolina. E all’ultima grana sulle graduatorie per le supplenze. L’aumento del personale scolastico promesso dal ministero? “Non ci interessano le intenzioni – dice De Luca – vogliamo ... Leggi su secoloditalia

adinacelona : RT @QdSit: La preoccupante fuga di cervelli analizzata dal direttore di @svimez, Luca Bianchi: “In questo modo la Sicilia perde non solo po… - luca_solaz : RT @rupertalbe: Un amore senza tempo: Giacinto Facchetti - nicola_biffi : @matteosalvinimi 22 GIUGNO 2020 10:28 Ferrara, mette like a un post sui forni crematori: polemica su un poliziotto… - Luca_Arioli : ?? È sempre bello vedere amici che riescono (piano piano e non senza difficoltà) a realizzare i propri sogni, specia… - Luca_Ntr : @eliosfrank93 Così senza pensarci Isabelle Matuidi, AnneKee/De Ligt, tette (solo quelle) della Persico/Rugani. -