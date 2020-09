De Luca preoccupato: 'La situazione non consente la apertura delle scuole il 14 settembre' (Di venerdì 4 settembre 2020) 'Sulla scuola c'è una distanza enorme tra parole e la realtà concreta. Ricordiamo che questo argomento è di competenza nazionale, la regione interviene solo per quanto riguarda il calendario e stiamo ... Leggi su globalist

Presidente, innanzitutto lei come sta? «Non ho febbre, non ho dolori. I medici mi dicono che non mi devo preoccupare. Però oggi mi rendo conto ancora più direttamente della gravità del problema. Nei m ...

Berlusconi. Tajani: "Non preoccupato, ma dispiaciuto". Fdi: "Tenace combattente"

"Voglio augurare a Berlusconi di guarire presto. Sono sua avversaria da sempre ma sulla salute non riuscirò mai a far polemica contro nessuno". Lo scrive su Twitter la vicepresidente del Pd Debora Ser ...

