De Laurentiis: “Speriamo che dopo le elezioni regionali si possa riaprire al 50% il San Paolo” (Di venerdì 4 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis si appella ai governatori per la riapertura parziale degli stadi. Il Presidente del Napoli dice che il problema per ora sono le elezioni regionali: “Si parla di Federazione e di Lega, ma loro non possono nulla davanti al Comitato scientifico nazionale. Quello che può accadere è che i governatori delle Regioni possano decidere in autonomia per la riapertura degli stadi. Il problema sono le elezioni in alcune Regioni, noi giochiamo la prima fuori casa il 20. Speriamo che dopo si possa riaprire al 50% il San Paolo”. L'articolo De Laurentiis: “Speriamo che dopo le elezioni regionali si possa riaprire al ... Leggi su ilnapolista

