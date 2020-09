De Benedetti al vetriolo su Berlusconi: «Auguri di guarigione ma è stato un grande imbroglione» (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 4 settembre Al Fesitival della Tv di Dogliani, in provincia di Cuneo, Carlo De Benedetti ha fatto gli Auguri a Silvio Berlusconi per la sua guarigione dal Coronavirus. Auguri che però sono stati venati anche da una nota critica nei confronti dell’ex premier: «Faccio i miei Auguri a Berlusconi, ma il mio giudizio su di lui rimane critico: ha abbassato il livello di civismo e moralità del Paese. È l’Alberto Sordi della politica italiana. È stato molto nocivo al Paese». De Bendetti ha rievocato anche la battaglia legale che lo ha visto contrapposto con il leader di Forza Italia: «Berlusconi è stato un ... Leggi su open.online

