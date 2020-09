DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni sabato 5 settembre: Can perdona Emre (Di venerdì 4 settembre 2020) 59esimo e 60esimo appuntamento con DayDreamer – Le Ali del Sogno Eccezionalmente, la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno va in oda anche sabato pomeriggio. Gli spoiler dell’episodio che avrà una durata di circa un paio d’ore, anticipano numerosi colpi di scena. Emre dopo aver avuto un grave incidente stradale, quando tornerà a casa farà pace col fratello maggiore Can che lo perdonerà. Quest’ultimo ritroverà l’intesa con Sanem, mentre Fabbri e Aylin trameranno alle spalle della coppia. Deren gelosa di Can e Sanem Le anticipazioni del 59esimo e 60esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda eccezionalmente sabato 5 ... Leggi su kontrokultura

