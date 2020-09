Dal Campidoglio un maxi piano per la ripresa della scuola. Fondi per dispositivi di protezione, assunzioni, interventi di manutenzione in 60 edifici e sulle alberature (Di venerdì 4 settembre 2020) “Garantire la ripresa dell’anno educativo e scolastico in linea con tutte le disposizioni, emanate dal Governo, a tutela della salute pubblica”. Con questo obiettivo il Campidoglio e le organizzazioni sindacali della scuola hanno definito una serie di azioni in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico nella Capitale. “Il tavolo con i sindacati – riferisce Roma Capitale – rappresenta l’avvio di un percorso di monitoraggio permanente per assicurare coordinamento e condivisione tra le parti, mettendo sempre al centro l’interesse dei bimbi e delle famiglie e la tutela dei lavoratori”. Il Dipartimento Lavori Pubblici sta coordinando gli interventi sul territorio grazie ad un accordo quadro di manutenzione ... Leggi su lanotiziagiornale

virginiaraggi : Ecco gli aggiornamenti dal Campidoglio di questa settimana: - primaopoitorna : RT @MPenikas: LN Dal Campidoglio un maxi piano per la ripresa della scuola. Fondi per dispositivi di protezione, assunzioni, interventi di… - MPenikas : LN Dal Campidoglio un maxi piano per la ripresa della scuola. Fondi per dispositivi di protezione, assunzioni, inte… - LuceverdeRoma : #Roma. Dal 31 agosto tornano attivi i varchi Ztl Centro Storico, Tridente e Trastevere Lo ha reso noto il Campidog… - michelezoli : RT @i_poteri_forti: @PietroSalvatori Dimenticano sempre di avercela messa loro un Campidoglio, andando dal notaio, però... -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Campidoglio Dal Campidoglio un maxi piano per la ripresa della scuola. Fondi per dispositivi di protezione, assunzioni, interventi di manutenzione in 60 edifici e sulle alberature LA NOTIZIA Roma, incuria e lavori fermi: quartieri in abbandono. La mappa del degrado

Dalle panchine monumentali di piazza Navona fino al parcheggio del Terminal Anagnina. Dal tronco marcescente che aspetta una rimozione dal 2018 agli alberi piantati male che hanno stravolto i marciapi ...

Rita Dalla Chiesa inviperita col Comune di Roma: “Mai così sfigurata”“

Rita Dalla Chiesa ha rivolto un tweet sdegnato contro il Comune di Roma per la situazione ambientale nel quartiere di Vigna Clara La foto di una delle vie di Vigna Clara, quartiere a nord di Roma, del ...

Dalle panchine monumentali di piazza Navona fino al parcheggio del Terminal Anagnina. Dal tronco marcescente che aspetta una rimozione dal 2018 agli alberi piantati male che hanno stravolto i marciapi ...Rita Dalla Chiesa ha rivolto un tweet sdegnato contro il Comune di Roma per la situazione ambientale nel quartiere di Vigna Clara La foto di una delle vie di Vigna Clara, quartiere a nord di Roma, del ...