Da Milano - Hysaj non rinnova: incontro negativo, il Napoli lo perderà a zero a fine stagione (Di venerdì 4 settembre 2020) Nella serata di ieri Aurelio De Laurentiis ha incontrato Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Elseid Hysaj, per discutere anche del rinnovo del terzino albanese. Stando a quanto riferito da Calciomercato. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Da Milano - Incontro negativo, Hysaj non rinnova: il Napoli lo perderà a zero a fine stagione - news24_napoli : Koulibaly-City, Ramadani a Milano per soddisfare ADL! Agente Veretout da… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Hysaj Da Milano - Hysaj non rinnova: incontro negativo, il Napoli lo perderà a zero a fine stagione Tutto Napoli Koulibaly-City, Ramadani a Milano per soddisfare ADL! Agente Veretout da Giuntoli. Boga, Hysaj e Sokratis...

Il mercato del Napoli può riprendere il volo dopo l'addio di Kouliblay. Da Sky Sport le ultime indiscrezioni sui possibili movimenti in entrata. Prosegue la trattativa tra Napoli e Manchester City per ...

SKY - Koulibaly, l'agente sta cercando di far aumentare l'offerta del City per chiudere la cessione

Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il mercato del Napoli, in particolar modo si è concentrato su Kalidou Koulibaly: "Dipende molto dalla cessione d ...

Il mercato del Napoli può riprendere il volo dopo l'addio di Kouliblay. Da Sky Sport le ultime indiscrezioni sui possibili movimenti in entrata. Prosegue la trattativa tra Napoli e Manchester City per ...Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il mercato del Napoli, in particolar modo si è concentrato su Kalidou Koulibaly: "Dipende molto dalla cessione d ...