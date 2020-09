Da Fsc Italia 5 idee per ripartire dalle foreste (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set. (Adnkronos) - Regia unica, valorizzazione dei servizi, supporto all'economia del bosco, aree verdi urbane e solidi standard in tema di gestione forestale responsabile. Attraverso cinque proposte per una ripartenza green del Paese, Forest Stewardship Council Italia auspica "un maggiore impegno di Stato e Regioni per guidare una rivoluzione verde, urgente e non procrastinabile, che parta dai boschi e dalle economie collegate". "Le scelte in materia di sostenibilità dei vari Stati dovranno essere prese con coscienza e di comune accordo - afferma Diego Florian, direttore di Fsc Italia - perché il nostro Pianeta è malato da tempo; abbiamo bisogno di un'azione comune, a livello internazionale come nazionale, per cercare di invertire la rotta". "Abbiamo a disposizione uno degli strumenti più efficaci ... Leggi su liberoquotidiano

zazoomblog : Da Fsc Italia 5 idee per ripartire dalle foreste - #Italia #ripartire #dalle #foreste - apietrarota : RT @Sostenibile: FSC® Italia: 5 idee per un green deal italiano che (ri)parta dalle foreste - AndreaCortiAC : Da Fsc Italia 5 idee per un 'green deal' italiano - Sostenibile : FSC® Italia: 5 idee per un green deal italiano che (ri)parta dalle foreste -

Ultime Notizie dalla rete : Fsc Italia Da Fsc Italia 5 idee per ripartire dalle foreste Adnkronos Le foreste della Val di Fiemme fanno respirare il Trentino - Alto Adige: ben 2 milioni le tonnellate di CO2 assorbite ogni anno dai loro alberi

VAL DI FIEMME. Le 1.923.368 tonnellate di CO2 assorbite dai boschi della Magnifica Comunità di Fiemme sono l'equivalente dell'anidride carbonica prodotta in un anno da ben 325.000 persone. Da quest'an ...

Allo Spallanzani 60 positivi al Covid, 4 sono in terapia intensiva

ROMA (ITALPRESS) - Sono 60 i pazienti positivi al tampone per la ricerca del Covid ricoverati allo Spallanzani di Roma. Restano ancora 4 persone ricoverate in terapia intensiva mentre i dimessi o tras ...

VAL DI FIEMME. Le 1.923.368 tonnellate di CO2 assorbite dai boschi della Magnifica Comunità di Fiemme sono l'equivalente dell'anidride carbonica prodotta in un anno da ben 325.000 persone. Da quest'an ...ROMA (ITALPRESS) - Sono 60 i pazienti positivi al tampone per la ricerca del Covid ricoverati allo Spallanzani di Roma. Restano ancora 4 persone ricoverate in terapia intensiva mentre i dimessi o tras ...