Da Capri alla Sardegna: la scia del Covid in casa Berlusconi (Di venerdì 4 settembre 2020) Come ha preso il Covid Berlusconi? La notizia della positività al Coronavirus dell’ex presidente del Milan è di mercoledì 2 settembre, dopo due tamponi negativi (fatti tra il 19 e il 25 agosto). Ma come è stato possibile che il leader di Forza Italia, attentissimo in questi mesi ad evitare contatti col mondo esterno proprio … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Notizie #BarbaraBerlusconi Da Capri alla Sardegna: la scia del Covid in casa Berlusconi: Come ha preso il Covid Be… - musco_pina : RT @CalaminiciM: I campani quest’estate sono andati in vacanza ovunque fuori dalla regione perché Ischia, Capri , Procida, Sorrento, Amalfi… - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Tuttosport: #Koulibaly-#City, si chiude nel week end per 70 milioni più 2 di bonus Incontro questo week end a Capri tra il… - DilectisG : RT @napolista: Tuttosport: #Koulibaly-#City, si chiude nel week end per 70 milioni più 2 di bonus Incontro questo week end a Capri tra il… - infocampania : CAPRI - TORNA LA DANZA ALLA CERTOSA DI SAN GIACOMO -