Da asintomatico a ricoverato. L’ultima giravolta di Berlusconi. Il Cav ha una polmonite bilaterale. Come nell’Urss, sulla salute dei leader volano le balle (Di sabato 5 settembre 2020) Avrebbe voluto partecipare attivamente alla campagna elettorale, dare il suo contributo, addirittura andare personalmente in Campania a sostenere il suo candidato a governatore. Era desideroso di lavorare, di essere protagonista ancora una volta. Del resto è sempre stato un uomo del fare, Silvio Berlusconi. E nessuno Come lui, precursore in Italia della personalizzazione estrema della leadership politica, del partito che si fonde e si compenetra col suo leader/fondatore padre/padrone, del corpo del leader che si fa soggetto attivo del discorso politico, della dimensione privata che emerge prepotentemente e spesso sovrasta quella pubblica, sa quanto “l’esposizione della fisicità” dell’uomo prima ancora che del politico sia fondamentale in una realtà sociale ... Leggi su lanotiziagiornale

