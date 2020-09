Da apprendista ciabattino a calzolaio delle stelle: esce la nuova autobiografia di Salvatore Ferragamo (Di venerdì 4 settembre 2020) esce per Electa una nuova edizione, con una veste grafica ricercata, dell’autobiografia di Salvatore Ferragamo (1898-1960), pubblicata per la prima volta in inglese nel 1957 da George G. Harrap & Co., Londra: “Il calzolaio dei sogni”. Salvatore Ferragamo si racconta in prima persona – la narrazione è quasi fiabesca – ripercorrendo l’avventura della sua vita, ricca di genio e di intuito: da apprendista ciabattino a Bonito, un vero “cul-de-sac” in provincia di Avellino, a calzolaio delle stelle di Hollywood (le sue calzature vestirono, tra le altre celebrità, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Sofia Loren e ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : apprendista ciabattino Da apprendista ciabattino a calzolaio delle stelle: esce la nuova autobiografia di Salvatore Ferragamo

Esce per Electa una nuova edizione, con una veste grafica ricercata, dell'autobiografia di Salvatore Ferragamo (1898-1960), pubblicata per la prima volta in inglese ...

Una nuova edizione dell’autobiografia di Salvatore Ferragamo

Milano, 4 set. (askanews) – Esce per Electa una nuova edizione, con una veste grafica ricercata, dell’autobiografia di Salvatore Ferragamo (1898-1960), pubblicata per la prima volta in inglese nel 195 ...

Esce per Electa una nuova edizione, con una veste grafica ricercata, dell'autobiografia di Salvatore Ferragamo (1898-1960), pubblicata per la prima volta in inglese ...Milano, 4 set. (askanews) – Esce per Electa una nuova edizione, con una veste grafica ricercata, dell’autobiografia di Salvatore Ferragamo (1898-1960), pubblicata per la prima volta in inglese nel 195 ...