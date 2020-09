“Culturalmente scorretto” a Direzione Rivoluzione 2020: così si sconfigge la cultura globalista (Di venerdì 4 settembre 2020) Grosseto, 4 set – E’ iniziato ieri a Principina a Mare (Grosseto) Direzione Rivoluzione 2020, l’annuale evento nazionale di CasaPound Italia aperto a militanti e simpatizzanti. L’ormai tradizionale appuntamento terminerà il 6 settembre ed è giunto alla tredicesima edizione. Grande partecipazione alla seconda conferenza della giornata di oggi, culturalmente scorretto. La cultura scorretta è viva e forse vocazione maggioritaria, ma si fa fatica a far arrivare questo messaggio perché i gangli del mondo culturale sono occupati militarmente dai globalisti. Cosa si può fare per squarciare l’ostracismo della sinistra e della cultura globalista dominante, che ci vorrebbe ricacciare in un ... Leggi su ilprimatonazionale

