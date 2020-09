Crivello: “Ecco cosa vuole Boscaglia dagli esterni, sogno il derby con i tifosi sugli spalti. Lucca, Silipo e il Bari…” (Di venerdì 4 settembre 2020) Roberto Crivello protagonista dell'odierna conferenza stampa in casa Palermo nel ritiro estivo di Petralia Sottana.L'ex Frosinone e Spezia ha illustrato la sua posizione in merito a varie tematiche, dall'approccio del nuovo allenatore rosanero con la squadra alle prospettive della compagine di Roberto Boscaglia in vista del prossimo campionato di Serie C."Mister Boscaglia chiede di spingere molto sulle fasce e quindi i terzini avranno un ruolo fondamentale quest'anno. L'arrivo di Corrado è importante perché sarà un complicato lungo e campionato. derby? Ne abbiamo già parlato tra di noi e non vediamo l'ora, speriamo con i tifosi. Secondo me ci sono almeno dieci squadre che possono lottare per la vittoria finale, servirà essere cattivi e soprattutto umili; da oggi ... Leggi su mediagol

