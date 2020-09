Crisi del lavoro sì, ma non per tutti. Incarico d’oro a Lady Palamara. Sarà dirigente dell’Ufficio di presidenza dell’Aifa. E il contratto a quattro zeri avrà la durata di tre anni (Di sabato 5 settembre 2020) Prima la Crisi economica del 2008, poi il Covid-19 e le inevitabili ripercussioni sul mondo dell’occupazione. Un periodo nero per tutte quelle persone che cercano lavoro, con dati sempre più allarmanti, che però non sembra riguardare tutti. Eppure le cose non sembrano andare male per tutti come dimostra il caso di Giovanna Remigi, moglie del pubblico ministero sospeso Luca Palamara, che nel pieno della Crisi nazionale e nel caos giudiziario che coinvolge il marito, è riuscita a strappare un contratto da sogno. Con il decreto del 6 agosto, firmato dal direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) Nicola Magrini, è stata nominata dirigente dell’Ufficio di ... Leggi su lanotiziagiornale

chetempochefa : “5 anni fa la morte di #AlanKurdi. #Savethechildren: 200 mila minori come lui in fuga. Era l'estate del 2015: lo sc… - fffitalia : Sfatiamo il mito del #consumatoreverde: non sono i singoli i veri responsabili della crisi climatica. L'unica vera… - Ettore_Rosato : Fare manifestazioni contro l’uso della mascherina è pura follia. Il virus esiste, le mascherine ci aiutano a conten… - LucaMarchioro5 : RT @fffitalia: Sfatiamo il mito del #consumatoreverde: non sono i singoli i veri responsabili della crisi climatica. L'unica vera risposta… - giakotalana : RT @Dio: Allora, siete pronti a gestire il Covid, l'influenza stagionale, la crisi economica, la disoccupazione, il riscaldamento globale,… -