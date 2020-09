Crisanti: 'Il canto diffonde il virus, meglio evitare i cori nelle scuole' (Di venerdì 4 settembre 2020) Il virologo Andrea Crisanti, riportando un caso negli Stati Uniti in cui uno studente, che cantava in un coro, si è infettato e ha contagiato altre 50 persone, ha invitato ad accantonare l'idea di ... Leggi su globalist

Adnkronos : Crisanti: 'No a canto in classe, 1 positivo in coro infetta 50 persone' - Adnkronos : #Crisanti: 'No a canto in classe, 1 positivo in coro infetta 50 persone' - #covid - alita31580584 : RT @mgmaglie: SScondo me e' arrivatp ii momento del pernacchio - ClaudioMeazza : RT @mgmaglie: SScondo me e' arrivatp ii momento del pernacchio - maxschiavini : RT @mgmaglie: SScondo me e' arrivatp ii momento del pernacchio -