Crisanti | Evitiamo il canto in classe Il vaccino influenzale? Non è facile renderlo obbligatorio

"Il canto in classe sarebbe meglio evitarlo, aumenterebbe i rischi di contagio". Lo ha detto ad Agorà su Rai3 Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all'Università di Padova. "Una ricerca - ha spiegato Crisanti - ha stabilito che se c'è un positivo in un coro ne infetta 50. Le goccioline hanno un raggio di caduta di due metri e con il canto può aumentare. Le mascherine possono aiutale ma non so quanto". Per l'esperto "se le misure sono seguite correttamente mi preoccupa meno la riapertura delle scuole rispetto alle aziende. La spinta al profitto può far prendere le scorciatoie ed è difficile controllare capillarmente ogni azienda. Mentre nelle scuole ...

Lo ha detto ad Agorà su Rai3 Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova. “Una ricerca - ha spiegato Crisanti - ha stabilito che se c’è un positivo in un coro ne infetta 50.

Mascherine, la linea del Cts: «In classe vanno bene tutte»

Ma che tipo di mascherina dovranno indossare i bambini e i ragazzi a scuola? La risposta è più semplice di quanto si pensi: la priorità viene data a quelle di tipo chirurgico, uguali per tutti e conse ...

