Covid19, tampone positivo per gli allievi della Guardia di Finanza: quarantena per 450 militari (Di venerdì 4 settembre 2020) Nella caserma De Falco-Sottile di Bari sei allievi della Guardia Di Finanza sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus e ora per 450 militari è scattata la quarantena. Più di 700 tamponi sono stati analizzati dall’Asl di Bari, tutti degli allievi e ufficiali della Scuola militare più grande della Puglia. Sono sei i giovani … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

rtl1025 : ?? #Berlusconi è risultato positivo al tampone per il #COVID19. Secondo quanto riportato è asintomatico e in isolame… - RaiNews : L'ex presidente del Consiglio è in isolamento ad Arcore #Berlusconi #COVID19 - RegioneER : #Scuola. In #EmiliaRomagna effettuati 25.000 test per il #Coronavirus: solo due i positivi al #Covid19. I dettagli… - AntonellaStara3 : RT @giornalettismo: Arriva la richiesta esplicita di #Lorenzoni, positivo al #COVID19 a poco più di 15 giorni dalle regionali in #Veneto, d… - MarcoLorux : RT @Cartabellotta: ? aumento contagi ?? “sono solo asintomatici” ? aumento ricoveri e terapie intensive ?? “sono pazienti con altre patolog… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid19 tampone In Campania i laboratori privati potranno fare i tamponi Covid19. Costo: 62 euro Fanpage.it Covid, 117 nuovi casi solo oggi: 23 in provincia di Taranto. Focolaio nella Rsa di Ginosa: attesi altri test

Nuova impennata di casi covid in Puglia. Su 3.319 test effettuati sono 117 i nuovi casi registrati nella giornata di oggi con la provincia di Bari che registra 70 casi, seguita da Taranto con 23 nuovi ...

Robert Pattinson positivo al Coronavirus, riprese di The Batman sospese

Secondo nuove fonti, Robert Pattinson è risultato positivo al tampone per il Covid-19, motivo per il quale la produzione di The Batman è stata sospesa. NOTIZIA di ILARIA SCOGNAMIGLIO — 03/09/2020 Seco ...

Nuova impennata di casi covid in Puglia. Su 3.319 test effettuati sono 117 i nuovi casi registrati nella giornata di oggi con la provincia di Bari che registra 70 casi, seguita da Taranto con 23 nuovi ...Secondo nuove fonti, Robert Pattinson è risultato positivo al tampone per il Covid-19, motivo per il quale la produzione di The Batman è stata sospesa. NOTIZIA di ILARIA SCOGNAMIGLIO — 03/09/2020 Seco ...